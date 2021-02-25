Власти Калининградской области пообещали в этом году рибейты производителям клипов и рекламы

Андрей Ермак на открытии форума. Фото: YouTube

В этом году на возмещение части затрат на производство могут рассчитывать не только создатели кино, но и те, кто снимет музыкальные клипы и рекламу в Калининграде. Об этом на открытии Балтийского культурного форума сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Мы собираемся в этом году начать работу по выплатам рибейтов, компенсировать затраты на производство клипов и рекламных роликов, которые будут сниматься на территории Калининградской области. Этот проект мы считаем важным,- сказал Андрей Ермак.