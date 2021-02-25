В Славском районе на удачливого рыбака составили протокол за лишнюю рыбу

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В Славском районе на удачливого рыбака составили административный протокол за нарушение правил, регламентирующих рыболовство. Об этом сообщает пресс-служба западно-Балтийского управления Росрыболовства.

В Куршском заливе около поселка Мысовка мужчина выловил 13 кг окуня, хотя суточная норма вылова на одного человека составляет 10 кг.

В результате за перелов рыбаку придется заплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Всего за неделю в Калининградской области было выявлено 34 нарушения при вылове рыбы. В результате рейдов было изъято 49 единиц лова и 86 кг рыбы.