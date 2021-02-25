Владимир Урин – о филиале Большого театра на острове: Театральный коллектив создадим вместе с калининградцами

Владимир Урин. Фото: YouTube

В Светлогорске 25 февраля на открытии Балтийского культурного форума выступил директор Большого театра Владимир Урин. В эфир он вышел по онлайн-связи.

Владимир Урин пояснил, что не смог приехать в Светлогорск из-за премьеры оперы Рихарда Штрауса «Саломея» в Большом театре.

- Это премьера, которую мы делаем вместе с «Метрополитен опера» в Нью-Йорке! – отметил Владимир Урин.

Большая часть его речи была посвящена созданию филиала Большого театра в Калининграде на острове, где строительство идет полным ходом.

- Большой театр очень рад, что он участвует в замечательном проекте, в создании филиала Большого театра в Калининграде. Но создание театра это не только создание здания театра. Мне кажется, что оно будет очень интересным по архитектуре и сегодня театр очень активно принимает участие в том, каким будет этот театр. Но хочу, чтобы мы понимали, что создание театра – наше общее дело. Это не дело тех, кто приедет из Москвы и в Калининграде появится уникальный театр! – говорит он. - Создание его – наша общая работа. Предстоит кроме строительства здания создать театральный коллектив, создать его вместе с калининградцами.

Владимир Урин отметил, что впервые в России подход к созданию кластера «носит такой системный, очень продуманный характер».

- Это не просто создание одного или двух учреждений культуры. Это создание всей необходимой материальной базы для учебы, воспитания кадров, - сказал директор Большого театра.

Напомним, филиал Большого театра в Калининграде планируют открыть в 2024 году.