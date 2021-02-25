Житель Гусева ограбил и унизил женщину, пришедшую к нему в гости

Вряд ли 44-летняя жительница города Гусев, отправляясь в гости к 51-летнему горожанину, предполагала, что вернется домой ограбленной и вдобавок униженной.

Дело в том, что пока собравшаяся компания усиленно потребляла спиртное, у женщины из уха выпала сережка. Хозяин жилища тут же подхватил украшение и наотрез отказался вернуть его законной владелице.

- Что упало – то пропало, - объявил мужик. – И вообще, все, что здесь – мое. Кому не нравится: вот бог, а вот – порог!

Обескураженные гости разошлись, но дама еще несколько дней провела в тщетной надежде, что грабитель одумается и вернет серьгу. И только когда окончательно убедилась, что этого не будет пошла в полицию.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, гражданину грозит лишение свободы на срок до 4 лет, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.