Калининградец зарезал приятеля одним ударом

До Дня защитника Отечества оставалось еще порядочно времени, однако это обстоятельство отнюдь не помешало 55-летнему жителю Калининграда пригласить в гости своего 52-летнего приятеля и выставить на стол бутылочку «беленькой». Увы, спиртное вскоре закончилось – слишком уж скоро, по мнению гостя, который настойчиво требовал «продолжения банкета». В конце концов, разъяренный финансовыми домогательствами хозяин схватил кухонный нож и вонзил его собутыльнику в шею. Тот похрипел немного и отдал богу душу.

Обескураженный убийца сам позвонил в «Скорую», дисциплинированно дождался и прибытия полицейских, подробно рассказав о том, что произошло в квартире. В результате следственный отделом по Ленинградскому району регионального Управления СКР возбудил уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ. Спустя три дня из изолятора временного содержания поножовщик перекочевал в СИЗО, где, видимо, и останется вплоть до приговора суда.

- Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко.