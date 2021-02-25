Калининградец пытался подкупить полицейских через сына-посредника

Началось с того, что 69-летний житель Калининграда попался на хранении наркоты. И чтобы не загреметь за решетку на старости лет, решил подкупить полицейских. Вручил своему 42-летнему сыну 300 тысяч рулей и отправил во второй отдел Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России. Но, к удивлению посредника, там не только отказались от денег, но и задержали его самого.

Вскоре к делу подключился следственный отдел по Центральному району Управления СКР по региону, который возбудил уголовные дела в отношении как отца, так и сына. Первому инкриминируют статью УК РФ «Дача взятки через посредника в крупном размере». Это в перспективе – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району Калининграда, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - По ходатайству следователя районным судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении указанного преступления мужчина признал частично.

Что до сынка, то он, проходит по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Тут срок для виновного предусмотрен немного меньший – «всего» от 5 до 10 лет «зоны».

Кроме того, и родителю, и его отпрыску вдобавок грозит крупный штраф.