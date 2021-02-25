27-летняя калининградка «обчистила» гипермаркет на Московском проспекте

Накануне сотрудники Росгвардии задержали 27-летнюю жительницу Калининграда, которая совершила кражу в одном из торговых центров на Московском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Калининградской области, работники гипермаркета по камерам видеонаблюдения заметили девушку, которая, находясь в отделе с продуктами питания, заполнила свою сумку продукцией, после чего попыталась незаметно скрыться.

- Персонал магазина нажал тревожную кнопку для вызова экипажа вневедомственной охраны. Экипаж прибыл оперативно, - отметили в пресс-службе.

Воровка была задержана и доставлена в отделении полиции. Проводится проверка.