ПСБ нарастил выдачу ипотеки почти на 90% за 2020 год

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В сегменте ипотеки на новостройки выдача увеличилась более чем в два раза - до 60 млрд рублей. При этом одним из факторов роста спроса на первичное жилье остается «Ипотека с господдержкой 2020». ПСБ в рамках льготной программы выдает кредиты по ставке до 5,85% годовых*, что позволяет повысить доступность жилья от застройщиков для максимального круга заемщиков. С момента запуска Госпрограммы 2020 по февраль текущего года ПСБ выдал кредитов почти на 45 млрд рублей.

Банк также активно реализует другие программы с госсубсидированием. По программе семейной ипотеки в ПСБ действует одна из самых низких ставок на рынке - 4,5% годовых**. За год банк нарастил выдачу семейной ипотеки почти в три раза, что обусловлено высоким спросом на программу.

В 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов военнослужащим: банк занимает 40% рынка военной ипотеки. Зарплатные клиенты могут оформить кредит по ставке до 6,9%, для других категорий военнослужащих доступны ставки от 7,1%***. Предложение действует как для покупки вторичного жилья, так и для рефинансирования действующего кредита. Кредит квартиру в строящемся доме военнослужащие могут получить по ставке от 5,85%*.

«Ипотечное кредитование является мощным стимулом восстановления потребительского спроса и экономики в целом. Благодаря программам льготной ипотеки сотни тысяч российских семей смогли приобрести собственное жилье на доступных условиях. Каждая третья сделка в ПСБ заключается в рамках льготной ипотеки. Мы заинтересованы в развитии ипотечного бизнеса и предлагаем клиентам привлекательные условия как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам - цифровой инфраструктуре для быстрого, удобного и безопасного оформления кредитов, а также специальную систему скидок и бонусов от партнеров-застройщиков в десятках российских регионов", - говорит начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

*Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется в рамках акции до 01.07.2021 г по программе "Госпрограмма 2020" предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 15 до 80%. Срок действия программы "Госпрограмма 2020": с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется до 01.07.2021 г по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости у застройщика. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от имущественного страхования и в случае исключения заёмщика из участников НИС. Минимальная сумма кредита – 700 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита – до 3,93 млн рублей. Срок кредита: от 36 до 300 месяцев. Максимальный срок кредита ограничен расчётным сроком погашения кредита за счёт средств ЦЖЗ, указанным в свидетельстве НИС. Первоначальный взнос – от 15 до 90% стоимости приобретаемого объекта. Требования к заёмщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Срок заключения кредитного договора ограничен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 566 (ред. от 24.10.2020).

**Ставка 4,5% годовых применяется при наличии страхования программе «Семейная ипотека», если заемщик оформил договор о страховании залога, то есть приобретаемого жилья. Договор страхования является обязательным при получении ипотеки, а также договор о страховании жизни и здоровья, при отсутствии которого банк может существенно повысить ставку (+5%). Кредит по программе «Семейная ипотека» предоставляется для членов семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребёнок) при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Первоначальный взнос - от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита – 12 млн. рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. рублей – для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита - от 36 до 300 месяцев. Погашение кредита осуществляется ежемесячно, равными платежами.

***Процентная ставка 6,9% годовых в рублях по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», применяется для держателей зарплатных карт банка, в иных случаях применяется процентная ставка 7,1% годовых в рублях. Сумма кредита по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» - от 700 000 рублей до 3 522 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» - от 700 000 рублей до 3 522 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос - от 20% до 90% от стоимости приобретаемой в залог недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека», Максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредитования - от 3 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Требования к заемщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Кредит предоставляется при приобретении готового жилья на вторичном рынке недвижимости, а также при рефинансировании ранее взятого ипотечного кредита. Обязательное условие – наличие имущественного страхования недвижимости.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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