В Калининградскую область поступило более 200 тонн цветов

. Фото: Александр Подгорчук

С начала 2021 года по 24 февраля включительно в Калининградскую область поступило 214 тонн цветочной продукции. Из них более 1,5 млн. роз, 299 тыс. гвоздик, более 284 тыс. хризантем, 16,5 тыс. лилий, более 7 тыс. орхидей, других цветов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни. В прошлом году за аналогичный период в регион поступило более 154 тонн цветов.

Странами, лидирующими в импорте данного товара, являются Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия. Также цветы выращивались в Бельгии, Эфиопии, Испании, других странах.