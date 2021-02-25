Все взрослые поликлиники в области до конца февраля подключат к номеру единого колл-центра

. Фото: Архив "КП"

В Калининградской области завершается подключение поликлиник к оперативной службе 122 (8-122). До конца февраля к единому колл-центру будут подключены все взрослые поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

График подключений:

– 25 февраля к единому колл-центру присоединяются поликлиники Балтийской центральной районной больницы, Мамоновской и Ладушкинской городских больниц;

– 26 февраля подключатся Багратионовская, Краснознаменская и Озерская центральные районные больницы;

– 27 февраля в единый колл-центр смогут обращаться пациенты, прикрепленные к амбулаторным подразделениям Нестеровской, Неманской и Славской центральных районных больниц.

Набрав телефон единого колл-центра, пациенты смогут оформить вызов врача на дом, записаться к медицинскому специалисту, обратиться за психологической поддержкой, получить информацию о вакцинации против COVID-19.