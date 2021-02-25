В Литве карантин из-за ковида продлили до 31 марта, но разрешили снимать маску на улице

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Литва продолжает бороться с пандемией коронавируса. За минувшие сутки в прибалтийской республике было зафиксировано 538 новых случаев заболевания, скончались шесть человек. При этом установлено 11 штаммов британского коронавируса.

И тем не менее, как сообщает Delfi, с 25 февраля власти решили пойти на некоторые ослабления ограничительных мер. В частности, маски теперь не обязательно носить на улице, но только в том случае, если в радиусе двух метров нет других людей.

Появились послабления в передвижении граждан. Так, с четверга разрешается сообщение между кольцевыми муниципалитетами – Алитусом и Алитусским районом, Каунасом и Каунасским районом, Вильнюсом и Вильнюсским районом и т.д. Ограничение движения между другими муниципалитетами остаются в силе до 15 марта.

В целом же карантин в Литве продлили еще на месяц - до 31 марта.