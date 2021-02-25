Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 99 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 36 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –10

Пионерский городской округ – 1

Балтийский городской округ - 5

Гвардейский городской округ – 2

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 8

Правдинский городской округ - 3

Светловский городской округ – 5

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 6

Светлогорский городской округ – 2

Краснознаменский городской округ – 1

Советский городской округ – 11

Черняховский городской округ –4

Неманский городской округ – 3