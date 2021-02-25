Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 99 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 36 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –10
Пионерский городской округ – 1
Балтийский городской округ - 5
Гвардейский городской округ – 2
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 8
Правдинский городской округ - 3
Светловский городской округ – 5
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 6
Светлогорский городской округ – 2
Краснознаменский городской округ – 1
Советский городской округ – 11
Черняховский городской округ –4
Неманский городской округ – 3