Руководителей двух калининградских компаний заподозрили в крупном мошенничестве

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В Краснознаменском районе руководителей двух компаний подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, бизнесмены сговорились при заключении фиктивного договора на обустройство площадки для хранения готовой продукции.

«Фирма-подрядчик получила в счет оплаты за строительство партию кирпича, однако на самом деле все работы были проведены самим заказчиком. В результате противоправных действий, ущерб причиненный юридическому лицу составил не менее 17 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе УМВД.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.