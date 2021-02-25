Райффайзенбанк: калининградцы стали меньше использовать наличные для оплаты покупок

Популярность наличных заметно снизилась, показал опрос Райффайзенбанка. За последний год почти половина жителей Калининграда стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты горожане назвали самым удобным способом перевести деньги.

Почти 46% горожан стали оплачивать покупки онлайн. Согласно опросу, проведенному в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершения покупок стали скорость проведения операций (93% ответов респондентов) и возможность получать кэшбэк и бонусы (47%).

Более 65% горожан заявили, что стали реже пользоваться наличными деньгами, при этом оплату наличными производят по привычке (54%) или потому, что в магазине или в транспорте попросили расплатиться наличными (47%).

Онлайн оплата чаще всего совершается при покупке в супер- и гипермаркетах (88%), в магазине у дома (79%). В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 52% респондентов. Чаще всего онлайн приобретают одежду и обувь, косметику, детские товары и бытовую технику.

Подавляющее большинство калининградцев использует банковские карты для оплаты покупок – так ответили 95% респондентов. 31% респондентов пользуются еще и переводами, а 29% — сервисами бесконтактной оплаты, такими как Gogle Pay, Android Pay или Apple Pay. У 19% населения есть также цифровая карта, которой можно платить онлайн или с помощью NFC. Почти половина опрошенных одновременно использует и наличные деньги при повседневных тратах.

При переводе денег друг другу чаще всего используют перевод по номеру телефона, этот способ назвали лучшим 60% респондентов, по номеру карты (39%).

- Финансовые продукты становятся все более цифровыми, и для человека проще получить сервис в своем смартфоне, чем использовать физические носители, например, пластик, – считает Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде. – Платежный сервис должен быть простым и доступным в любой ситуации.

В онлайн-опросе приняли участие более 3 тысяч жителей 14 самых крупных городов страны. В Калининграде это были 37% мужчин и 63% женщин преимущественно в возрасте 26-45 лет (75%). Ежемесячный доход 43% респондентов составляет 30-60 тыс. руб.