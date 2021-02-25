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Общество

В Полесске осудили директора муниципального предприятия за поддельный диплом при трудоустройстве

Мужчина отделался штрафом
Виктор Сергеев
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В Полесске осудили директора муниципального предприятия, который предоставил подложный диплом о высшем образовании при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

В декабре 2018 года мужчина предоставил в администрацию «левый» диплом о высшем образовании и смог получить должность директора. Муниципальным предприятием директор руководил более полутора лет.

На липового директора полиция завела уголовное дело, а Полесский районный суд назначил ему наказание в виде 50-тысячного штрафа.