В Полесске осудили директора муниципального предприятия за поддельный диплом при трудоустройстве

В Полесске осудили директора муниципального предприятия, который предоставил подложный диплом о высшем образовании при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

В декабре 2018 года мужчина предоставил в администрацию «левый» диплом о высшем образовании и смог получить должность директора. Муниципальным предприятием директор руководил более полутора лет.

На липового директора полиция завела уголовное дело, а Полесский районный суд назначил ему наказание в виде 50-тысячного штрафа.