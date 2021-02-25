В Калининграде побит абсолютный рекорд температуры для февраля

. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня в Калининграде был побит абсолютный рекорд февраля. Как сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области», в 14.00 на метеостанции зафиксировали температуру +16,7 градуса. Это выше, чем исторический рекорд, который составлял +15,6 градуса и держался с 1989 года. Проще говоря, так тепло, как сегодня, в нашем городе в феврале не было никогда!

- Температурный показатель не является окончательным - максимальная суточная температура за сегодняшний день будет известна уже вечером, - отмечают любители метеорологии.

Отметим, что по средней температуре самым теплым в Калининграде был февраль 1990 года.