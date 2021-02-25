Корабли Балтфлота готовы дать отпор сомалийским пиратам

Корвет «Стойкий» покинул Балтийск в декабре прошлого года. Фото: пресс-служба Балтфлота

Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» Балтийского флота заступили на антипиратскую вахту в Аденском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военным морякам поставлена задача сформировать в назначенном районе конвой и сопроводить его из залива до входа в Красное море. Накануне отряд осуществил плановый деловой заход в оманский порт Салала, где пополнил запасы воды и продовольствия. Материальная часть и вооружение корвета функционируют в штатном режиме, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Напомним: отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» покинул пункт постоянного базирования – военно-морскую базу Балтийска 16 декабря 2020 года. На борту кораблей находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами.