Пропавшего подростка нашли дома у отца, лишенного родительских прав

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции по Московскому району Калининграда разыскали 14-летнего Максима Ш., который 23 февраля ушел из Центра дома помощи семьи и детям на улице Камской.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калининградской области, полицейские обнаружили подростка в доме его отца, ранее ограниченного в родительских правах. До этого тинейджер просто гулял по городу.

- Установлено, что противоправных действий с ним не происходило, сейчас Максима вернули в центр, - добавили в УМВД. – Поскольку и ранее он неоднократно уходил оттуда, будет проводиться профилактическая работа по недопущению повторных случаев такого рода.