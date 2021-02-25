Проколотый палец клиентки обошелся косметологу почти в 100 тысяч рублей

Вступило в законную силу решение Ленинградского районного суда о взыскании с одного из калининградских косметологов компенсации морального вреда.

Еще в сентябре 2019 года калининградка обратилась в салон ногтевого сервиса «Багира нэйлз». В ходе процедуры педикюра мастер проколола большой палец клиентки, но не посчитала нужным оказать ей первую помощь. Впоследствии поврежденный палец воспалился, женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью, а в итоге все закончилось хирургической операцией. Как определили эксперты, здоровью потерпевшей был причинен вред средней тяжести.

В декабре того же года горожанка обратилась к косметологам с претензией, потребовав компенсировать понесенные ею расходы на лечение, стоимость некачественно оказанной услуги, а заодно и возмещения морального вреда. Однако даме отказали, сославшись на отсутствие причинно-следственной связи между оказанной услугой и повреждением здоровья. Тогда упорная женщина отправилась в суд, и в результате к перечисленным требованиям прибавились еще два: компенсировать расходы по оплате государственной пошлины и назначить штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

- Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, настаивая, что сотрудниками салона была оказана услуга надлежащего качества, - рассказали в пресс-службе Калининградского облсуда.- Однако факт наступления негативных последствий в виде причинения средней тяжести вреда здоровью истицы после оказания услуги педикюра ответчиком получил подтверждение, и с индивидуального предпринимателя были взысканы стоимость некачественно оказанной услуги - 3 400 рублей, материальный ущерб - 11 883 рублей, компенсация морального вреда - 50 000 рублей, штраф - 32 641 рублей 50 копеек, а также расходы по оплате госпошлины - 911 рублей 32 копейки.

Попытка проигравшей процесс стороны обжаловать это решение в высших инстанциях окончилась безуспешно. Оценив материалы дела и доводы жалобы, Судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.