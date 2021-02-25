Спецовки для «Чистоты» пошьют обитательницы женской колонии

Временно исполняющий обязанности начальника женской исправительной колонии №4 Алексей Маннапов обсудил с директором муниципального бюджетного учреждения «Чистота» Юрием Егоровым возможность пошива спецодежды для работников на базе пенитенциарного учреждения.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, руководству МУПа были продемонстрированы образцы изделий, ранее отшитых для других предприятий, а также каталог производимой продукции. Потенциальные заказчики смотрели, хвалили качество спецовок. В качестве еще одного козыря администрация колонии добавила, что в минувшем году ИК-4 успешно выполнила аналогичный заказ для горздрава на почти 8 миллионов рублей. В итоге руководство «Чистоты» поручило подготовить и направить в колонию потребность в вещевом имуществе.