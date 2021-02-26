Торговавший несуществующими запчастями калининградец на 5 лет лишился свободы

Эта история берет начало аж в марте 2016 года, когда житель Калининграда увидел на сайте бесплатных объявлений желающего приобрести двигатель для автомобиля «Рено». Решив срубить денег по-легкому, наш земляк написал автомобилисту, что готов помочь ему осуществить заветное желание. И сообщил номер банковской карты, на которую можно перевести деньги. Что было дальше, вы уже наверняка догадались. Получив перевод на 27 тысяч рублей, «продавец» перестал выходить на связь.

Сообразив, что нашел легкий источник дохода, калининградец вошел в азарт и точно таким же способом обманул еще шесть человек. Суммы варьировались от 11 тысяч до 72 тысяч рублей, ну а в целом размер добычи превысил 180 тысяч целковых. Мошенник наверняка продолжил бы свою деятельность, но тут на него вышли правоохранители, и выгодный бизнес прекратил существование.

- Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи подробных показаний отказался, указав, что все обстоятельства совершения им преступлений подробно указаны в обвинительном заключении, - рассказали в пресс-службе Московского районного суда.- К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесены явка с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка, молодой возраст, желание возместить причиненный потерпевшим ущерб.

В итоге по совокупности (выяснилось, что он успел побывать под судом еще и в Псковской области) мошенник получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен компенсировать потерпевшим материальный ущерб в размере 184 800 рублей.