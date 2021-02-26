Из горящего дома под Калининградом спасли трех детей

Трое детей спасено на пожаре, который произошел утром 25 февраля в поселке Митино Гурьевского городского округа. Там на улице Дачной горел одноэтажный жилой частный дом довоенной постройки.

В итоге прибывшим огнеборцам не удалось отстоять мансарду. Сгорело и 40 квадратных метров кровли – черепица по деревянной обрешетке. По ходу тушения из здания было эвакуировано три ребенка. Пострадавших среди людей не оказалось. В тушении принимали участие расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20, СПСЧ и ПСЧ-1 в составе 22 человек и 4 единиц техники.