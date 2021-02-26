Калининградку обворовал зашедший поболтать знакомый

Уже в самом конце рабочего дня, собираясь домой, работница магазина одежды в Багратионовске решила проверить свой мобильник. И обнаружила, что с ее счета кто-то списал 8 тысяч рублей. Пришлось срочно менять маршрут, чтобы добраться до местного отдела полиции.

Оперуполномоченные угрозыска рассудили здраво: до телефона мог добраться лишь кто-то из знакомых потерпевшей. И в два счета «вычислили» 39-летнего мужчину, который зашел в магазин без определенной цели, но когда увидел оставленный хозяйкой без присмотра гаджет (продавщица в этот момент показывала покупателям товар), не смог противиться соблазну.

- Злоумышленник перевел на свой счет 8 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды, - подтвердили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Кража, совершенная с банковского счета». Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.