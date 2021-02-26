В Калининграде со следующей недели начнут мыть дороги с шампунями

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В Калининграде при наступлении теплой погоды коммунальщики начнут мыть дороги с использованием чистящих средств. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» рассказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- Если погода будет стабильная с температурой +10 градусов, мы начнем мыть дороги. Мыть! Не поливать! В прошлом году я говорил о том, что чтобы все отмыть – мазут, грязь – необходимо после зимы сделать мытье дорог, - сказал он.

По словам Юрия Егорова, со следующей недели в «Чистоте» для мытья дорог будут переоборудовать технику.

- Это генеральная уборка. При необходимости помоем специальными шампунями для дорог, будем дальше содержать в хорошем состоянии все дороги, - сказал руководитель «Чистоты».