В Калининграде за неделю вандалы разбили три остановки

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжают орудовать вандалы. Только за минувшие семь дней в городе повредили три остановки. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» рассказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- Вандализм присутствует и зимой и летом. У нас только за неделю было разбито три остановочных комплекса. Это на Советском проспекте, на улице Красной и на Согласия. Были выбиты стекла, лайтбоксы. К сожалению, такое есть еженедельно.

По словам Юрия Егорова, в неделю коммунальщики фиксируют от 3 до 5 таких случаев.

- Оно и в прошлом году так было. К сожалению, люди хотят применить где-то свою силу, показать свои возможности, – заключил директор «Чистоты».