Собрали 43 тонны: В Калининграде растаял снег, обнажились свалки мусора

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В Калининграде под снегом скрывались тонны мусора. Снег растаял, свалки обнажились, их пришлось убирать. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» рассказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- «Подснежники» эти, как говорят, появились! Мы за неделю убрали 43 тонны мусора со свалок. Было их семь штук. Это на улице Менделеева, Белинского, Глазунова, Баженова, Толбухина, Щорса.

По словам Юрия Егорова, в основном свалки состояли из бытового мусора, оставленного горожанами.

- А кто-то делал ремонт и не хотел куда-то вывести. Кто-то двери снял, кто-то диван выставил. Такого добра набралось 43 тонны, - сказал директор «Чистоты» и отметил, что для коммунальщиков осень и зима остаются самыми сложными периодами.