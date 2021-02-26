В Калининграде коммунальщики готовят пылесосы для летней уборки улиц

В Калининграде коммунальщики готовятся к переходу на летний режим уборки улиц. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» рассказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- Еще в течение двух недель синоптики обещают ночные похолодания до - 3 градусов. Мы еще готовы к зимней уборке. Но по большей части, конечно, переходим на летний режим уборки. Если зимой убирали и вывозили снег, то сегодня готовим пылесосы, подметальную уборочную технику. Технику, которая может дорожное полотно очистить, помыть и все такое.

Юрий Егоров отметил, что в Калининграде есть больше 30 больших машин, которые занимаются летней уборкой.