В Гвардейске пироман-рецидивист поджег сарай из «хулиганских побуждений»

В Гвардейске полицейские задержали пиромана. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На площади Победы сгорел сарай, прибывшие на место полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог.

Как было установлено, к преступлению причастен ранее судимый за аналогичное преступление 47-летний местный житель.

«Злоумышленник из хулиганских побуждений облил один из гаражей бензином и поджег, после чего скрылся. Ущерб составил 20 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе полиции. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит лишение свободны на срок до 5 лет.