8 медиков, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 91 случай ОРВИ, 2 случая пневмонии и 7 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 8 медицинских работников;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;
- 4 сотрудника банков;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок до двух лет;
- учащийся (школа 50 Калининград);
- 2 студента БФУ;
- 13 неработающих.