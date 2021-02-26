8 медиков, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 91 случай ОРВИ, 2 случая пневмонии и 7 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 8 медицинских работников;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок до двух лет;

- учащийся (школа 50 Калининград);

- 2 студента БФУ;

- 13 неработающих.