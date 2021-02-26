В Калининграде поймали серийного мошенника

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции установили причастность 28-летнего директора строительной организации к целой серии мошенничеств.

Для начала «бизнесмен» разместил в интернете объявления с предложением услуг по осуществлению ремонта в частных домах. Желающие нашлись. Вот только после заключения договора об оказании строительных работ и перечисления денег «ремонтник» бесследно пропадал.

- По предварительным данным, жертвами преступника стали трое калининградцев, которые все вместе перевели на его счет около 830 тысяч рублей, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Полицейские устанавливают другие эпизоды его преступной деятельности.