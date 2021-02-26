Более 26 тысяч калининградцев привились от коронавируса

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В Калининградской области по состоянию на пятницу, 26 февраля, от коронавируса привито 26 660, два компонента вакцины «Спутник V» получили 6 747 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пройти вакцинацию можно в 24 медучреждения, при этом, некоторые больницы развернули по два пункта.

По данным областного министерства социальной политики, особое внимание к получателям социальных услуг в стационарных центрах, активно ведется работа по вакцинированию граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях.

«На данный момент идет второй этап иммунизации, привились 180 подопечных и 80 членов коллектива. Негативных реакций организма не наблюдается даже у очень возрастных людей. Например, оба компонента вакцины уже получены труженицей тыла Валентиной Васильевной Ульшиной, которая является старейшим жителем Пионерского. Недавно ветеран отметила 102-летие. С 2010 года она живет в Доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба», - рассказал директор «Сосновой усадьбы» Павел Полищук,

Всего в учреждениях, подведомственных министерству социальной политики, сейчас привит 1 491 получатель услуг (65% от общего числа).

Кроме того, вакцинация проводится и среди военнослужащих и гражданских специалистов частей Балтийского Флота. На 26 февраля её прошли более восьми тысяч человек.