В приграничном с Калининградом польском воеводстве вводят локдаун

В Безледах нынче безлюдно. Фото: Википедия

Польские власти вновь вводят жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса - в стране началась третья волна эпидемии, число заболевших непрерывно растет. Например, в среду, 24 февраля, было выявлено более 12 тысяч новых случаев ковида - максимальный показатель с начала года.

Как сообщает телеграм-канал "Новости Польши", начиная с субботы, на всей территории страны обязательно нужно будет носить медицинские маски, а не прикрывать нос и рот подручными средствами, как это происходит сейчас.

Особенно жесткие ограничения будут введены в приграничном с Калининградской областью Варминьско-Мазурском воеводстве. Здесь из-за большого числа случаев коронавируса в субботу начинается режим локдауна: в регионе не будут работать школы, торговые центры, бассейны, культурные учреждения, отели.

Кроме того, при неблагоприятной статистике аналогичные ограничения введут также в Гданьске и во всем Поморском воеводстве.