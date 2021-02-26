Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 100 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 13-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 67 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –7
Гвардейский городской округ – 2
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 5
Светловский городской округ – 2
Зеленоградский городской округ – 2
Светлогорский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ – 1
Славский городской округ - 4
Советский городской округ – 5
Черняховский городской округ –2
Неманский городской округ – 1