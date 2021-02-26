Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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В Калининградской области за сутки было выявлено 100 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 13-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 67 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –7

Гвардейский городской округ – 2

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 5

Светловский городской округ – 2

Зеленоградский городской округ – 2

Светлогорский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ – 1

Славский городской округ - 4

Советский городской округ – 5

Черняховский городской округ –2

Неманский городской округ – 1