В Калининграде установят дублеры светофоров, которые будут светить под ноги пешеходам

Над двумя переходами на Московском проспекте уже засветились такие Г-образные опоры. Фото: мэрия Калининграда

Светящиеся бруски установят на первом от площади пешеходном переходе по Ленинскому проспекту на углу с улицей Черняховского.

- Пешеходы, даже не отрывающие взгляда от смартфонов смогут увидеть сигналы светофора у себя под ногами, - сообщает пресс-служба мэрии.

На перекрестке проспекта Мира и Зоологической улицы на Г-образной опоре планируют смонтировать проектор, который обозначит пешеходный переход ярким светом.

Над двумя переходами на Московском проспекте уже засветились новые Г-образные опоры. Повторитель светофора дублирует красный и зелёный цвета светофора непосредственно на опоре.

Если калининградцы оценят такие технические новинки в обеспечении безопасности, их производитель сможет участвовать в конкурсе и побороться за право стать поставщиком.