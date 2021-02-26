На Олимпиаде в Токио может выступить калининградка Анна Егорова

Анна Егорова. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область может быть второй раз в истории представлена в плавании на Олимпийских играх.

- В Токио в этом году может выступить калининградка Анна Егорова, – сообщила заместитель председателя правительства – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

В прошлом году Егорова во второй раз стала чемпионкой России. Анна специализируется на олимпийском плавании в бассейне с длиной дорожек 50 метров. Калининградка входит в состав национальной команды и в начале 2020 года завоевала две бронзы интернациональных соревнований под эгидой мировой федерации плавания «FINA Champions Swim Series» на 400 метрах вольным стилем.

На прошлой летней Олимпиаде, которая проходила в 2016 году в Бразилии, участвовал калининградский пловец Александр Садовников. Он пробился в финальный заплыв на 100 метров баттерфляем, но, к сожалению, финишировал последним.