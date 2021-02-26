Недалеко от кинотеатра «Заря» в Калининграде нашли тело мужчины

Тело мужчины в первом Октябрьском проезде - недалеко от памятника землякам-космонавтам и кинотеатра «Заря» - обнаружил один из прохожих. Калининградец вызвала «скорую помощь», но медикам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщает портал klops.ru, личность погибшего установлена - это 35-летний житель Нестерова. Повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По предварительным данным, труп пролежал несколько дней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.