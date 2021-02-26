В Калининградской области за год заметно выросли объемы экспорта

Объем экспорта предприятий Калининградской области в прошлом году вырос на 14 процентов. Об этом в пятницу сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

В частности, показатели экспорта в Калининградской области после снижения в 2019 году (связанного с изменением методики расчетов), в прошлом году снова продемонстрировали положительную динамику. Его общий объем по итогам 2020 года составил 1,7 млрд долларов США. По стоимостному росту экспорта, составившем почти 14 процентов, Калининградская область вошла в первую двадцатку российских регионов.

- Близость зарубежных рынков, удобная транспортная логистика, специальный режим Особой экономической зоны на всей территории нашей области и государственная поддержка со стороны Российского экспортного центра – все это помогает экспортерам чувствовать себя уверенно в самом западном регионе страны, – пояснил Антон Алиханов.

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Калининградская областная таможня подвела итоги деятельности в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе таможни, участниками внешнеэкономической деятельности осуществлялись торговые отношения со 149 странами мира. При этом товары вывозились в 93 страны, а импорт осуществлялся из 135 стран (подробности).