«Микрик с боковой шел, не сбавляя»: рейсовый автобус «Калининград - Пионерский» попал в аварию на Приморском кольце

Фото с места ДТП Елены Буровой. Фото: Facebook

В пятницу вечером произошла авария с рейсовым автобусом на Приморском кольце.

Как сообщила очевидец аварии, главный редактор газеты "Новости Пионерского" Елена Бурова, авария произошла возле поворота на поселок Романово. В автобус № 119, следовавший из Калининграда в Пионерский, врезался белый микроавтобус - удар пришелся в багажный отсек. "Микрик с боковой шел, не сбавляя. Вот сейчас страшно стало, осознала, чуть правее, чуть быстрее... Какая-то секунда!", - написала Елена на своей станице в Фейсбуке.

По предварительным данным, никто не пострадал, однако пассажиры на всякий случай вызвали карету Скорой помощи.

- После столкновения люди закричали, испугались. Женщина в возрасте сидела рядом с местом удара, вскрикнула на весь салон от испуга. Ей на всякий случай вызвали скорую помощь, - сообщила Елена Бурова изданию "Клопс.Ru".

Часть пассажиров добрались до Пионерского на попутных машинах, оставшихся забрал резервный автобус.