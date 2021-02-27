В Калининграде министр образования проведет собрание для родителей выпускников школ

Задать вопросы министру образования можно прямо из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 февраля министр образования Калининградской области Светлана Трусенева проведет очередное онлайн-собрание для родителей. На этот раз организаторы ожидают подключения к диалогу родителей именно выпускников школ (учащихся 9-х и 11-х классов).

- Родителям учащихся выпускных классов расскажут об изменениях в правилах приема на программы среднего и высшего профессионального образования в 2021 году и ответят на вопросы в режиме онлайн, - говорится в анонсе на сайте правительства Калининградской области.

Сообщается также, что в собрании примет участие ответственный секретарь приемной комиссии БФУ имени Канта Максим Лисогор.

Подключиться к собранию можно здесь.

Начало в 15 часов.