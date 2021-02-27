Пандемия отступает: в Региональном перинатальном центре возобновлены партнерские роды

К встрече с новой жизнью сегодня требуется особая подготовка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Региональном перинатальном центре возобновляется проведение партнерских родов. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Правда, будущим родителям потребуется соблюдать ряд условий.

В частности, обязательно наличие у участвующего в родах партнера лабораторного обследования на SARS-CoV-2 методом ПЦР давностью не более 48 часов до даты родов.

- Если партнер привит против COVID-19 и/или имеет антитела класса IgG к SARS-CoV-2, обследование на COVID-19 не требуется, - говорится в сообщении.

Более подробно о правилах проведения партнерских родов можно узнать здесь.

Ранее в социальных сетях роддом № 4 Калининграда также порадовал будущих мам - партнерские роды разрешены.

Запреты на проведение подобных форм родов были введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.