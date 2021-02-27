За сутки в регионе выявлено 104 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области за последние сутки выявлено 104 новых случая коронавируса (вчера - 100 случаев). Такие данные приводит федеральный штаб по контролю за распространением COVID-19.

Напомним, на 26 февраля на COVID-19 в Калининградской области обследовано нарастающим итогом 555 006 человек, из них выявлено 28 007 случаев заражения (25 322 человека выздоровели), умерли 275, остаются под медицинским наблюдением 5 277 человек.

Также известно, что в регионе 26 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса. В идеале к осени 2021 года для формирования коллективного иммунитета от ковида должны привиться 60% взрослого населения - это порядка 480 тысяч человек.