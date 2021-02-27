Ветеран тыла из Калининграда в эфире "Поле чудес" попросила подарить ей кровать

Старшее поколение россиян любит Леонида Якубовича и делится с ним сокровенным.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В минувшую пятницу в программе «Поле чудес» ведущий Леонид Якубович традиционно зачитал письмо от телезрителя с просьбой о помощи.
На этот раз Якубович получил конверт из Калининграда. От ветерана тыла Веры Михайловны Забатуриной.
- Смотрю вашу программу, она мне очень нравится, - ведущий зачитал обращение калининградки. - Прошу вас, если возможно, подарите мне кровать.
- Кровать? – переспросил Якубович, глядя в камеру. Выдержал паузу. – Отправляем вам хорошую кровать. Хорошее письмо. Рады, что можем выполнить эту просьбу.
В письме Вера Михайловна сообщила, что 20 сентября (скорее всего, прошлого года) ей исполнилось 90 лет.