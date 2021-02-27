Оперштаб: коронавирус унес жизнь еще четырех калининградцев

В феврале этого года в регионе коронавирус унес жизнь 54 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в регионе еще 4 человека скончались в результате заражения COVID-19.

В феврале 2021 года в Калининградской области зарегистрировано 54 случая, когда ковид стал причиной смерти.

С начала пандемии в регионе количество летальных случаев увеличилось до 279-ти.

На 27 февраля в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 556 944 человека, из них выявлено 28 111 случаев заражения (25 428 человек выздоровели), умерли 279, остаются под медицинским наблюдением 5 126 человек.

За последние сутки ковид лабораторно подтвержден в 104 случаях.