В лидерах заражения – пенсионеры: как калининградцы переносят коронавирус

В Калининградской области еще действует масочный режим.
Фото: Павел КЛОКОВ
По данным регионального оперштаба, за последние сутки зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции.
- В структуре: 79 случаев ОРВИ, 21 – пневмония, 4 - бессимптомная форма, - говорится в свежем отчете. - Нарастающим итогом в Калининградской области лабораторно подтверждено 28 111 случаев инфицирования коронавирусом. Количество летальных случаев увеличилось до 279.
Также в отчете приводятся данные, в каких социальных группах больше всего заражений.
Среди заболевших:
- 31 пенсионер;
- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающих;
- 15 неработающих
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 медицинских работника;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 3 учащихся (школа Пионерского, школа № 1 Светлого, школа Полесска);
- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 ребенка до двух лет;
- 2 студента (БФУ, музыкальный колледж)
- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник организаций по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждений культуры и досуга;
- вахтовик;
- сотрудника охранных предприятий;
На 27 февраля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 556 944 человека, из них выявлено 28 111 случаев заражения (25 428 человек выздоровели), умерли 279, остаются под медицинским наблюдением 5 126 человек.
Напоминаем, в Калининградской области действует масочный режим. Берегите себя!
О других ограничениях читайте здесь.