В лидерах заражения – пенсионеры: как калининградцы переносят коронавирус

В Калининградской области еще действует масочный режим. Фото: Павел КЛОКОВ

По данным регионального оперштаба, за последние сутки зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции.

- В структуре: 79 случаев ОРВИ, 21 – пневмония, 4 - бессимптомная форма, - говорится в свежем отчете. - Нарастающим итогом в Калининградской области лабораторно подтверждено 28 111 случаев инфицирования коронавирусом. Количество летальных случаев увеличилось до 279.

Также в отчете приводятся данные, в каких социальных группах больше всего заражений.

Среди заболевших:

- 31 пенсионер;

- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающих;

- 15 неработающих

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 медицинских работника;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 3 учащихся (школа Пионерского, школа № 1 Светлого, школа Полесска);

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 ребенка до двух лет;

- 2 студента (БФУ, музыкальный колледж)

- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник организаций по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждений культуры и досуга;

- вахтовик;

- сотрудника охранных предприятий;

На 27 февраля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 556 944 человека, из них выявлено 28 111 случаев заражения (25 428 человек выздоровели), умерли 279, остаются под медицинским наблюдением 5 126 человек.

Напоминаем, в Калининградской области действует масочный режим. Берегите себя!

О других ограничениях читайте здесь.