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Подозревается в краже: полиция разыскивает 34-летнего калининградца

Правоохранители очень заинтересованы в информации - гарантируют конфиденциальность
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Полиция разыскивает Алексея Стрельникова.

Полиция разыскивает Алексея Стрельникова.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полицейские Зеленоградска разыскивают Стрельникова Алексей Геннадьевич, 1987 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По данным полиции, разыскиваемый проживает на улице Судостроительной в Калининграде.

- Алексей Стрельников подозревается в совершении квартирной кражи, - говорится в сообщении.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8(40150)3-25-32 либо 02 (102 с мобильного).

Конфиденциальность гарантируется!