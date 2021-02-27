«Вечером лебедушка еще была жива»: на Балтийской косе находят мертвых птиц

В Калининградской области гибнут птицы. Фото: СОЦСЕТИ

Жители прибрежной зоны Калининградской области продолжают сообщать о гибели птиц.

- Давненько у меня не было такого поганого утра, - цитируют одного из наблюдателей в группе «Подслушано Балтийск». - Пришел на рассвете на море и обнаружил мертвую лебедушку, на том самом месте, где сутки назад умер ее лебедь.

Мужчина сообщил, что похоронил птиц, «теперь они покоятся рядышком, вместе навсегда». - У лебедей бывает такое, с горя умирают, - предположил автор сообщения. - Или же действительно отравились.

Также мужчина рассказал, что у моря видел мертвых чаек и уток.

Напомним, ранее в Балтийске волонтеры спасали лебедей из нефтяного пятна.

Вчера калининградский орнитолог сообщил о неприятных находках у моря в Пионерском.