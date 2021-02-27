В Светлогорске мужчина казнил своих собак

Говорят, собаки душили соседских кур. Вот хозяин и сорвался... Фото: Мария ЛЕНЦ

Прибывающие сегодня на электричках в Светлогорск заметили во дворе одного из домов повешенных собак. Очевидцы сняли видео, оно активно распространяется и обсуждается в социальных сетях.

Перепуганные ужасной картиной свидетели вызвали полицию.

- В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отделе полиции мужчина сознался в содеянном. По его словам, он казнил своих собак, потому что из-за них у него произошел конфликт с соседями, - сообщает klops.ru.

В социальных сетях пишут, что собаки «давили кур».

В настоящее время полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.