В Калининграде весну встретят медленным чтением диалога Платона о любви

Весна... Время влюбляться и говорить о настоящих чувствах. Фото: Евгения ГУСЕВА

1 марта в библиотеке состоится семинар на тему «Читаем «Пир» Платона. Медленное чтение». Об этом говорится на сайте библиотеки.

- И древние, и новые читатели «Пира» признавали и признают его, если не за самое глубокое, то за самое блестящее произведение Платона. И надо сказать правду: «Пир» – жемчужина среди произведений не только греческой, но и мировой художественной литературы. Отделенный от нас длинным рядом веков, «Пир» и теперь еще должен привести в восторг всякого читателя, чуткого к восприятию художественной красоты. Но чтобы оценить всю прелесть «Пира», его нужно читать в подлиннике: никакой перевод не может заменить оригинала, не в состоянии передать всех тех оттенков, которыми блещет «Пир», - так представляют актуальность и ценность произведения.

«Пир» - это размышления о природе любви.

Как оказаться на медленном чтении – узнаете здесь.