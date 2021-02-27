В Калининграде пройдет Единый день сдачи ЕГЭ для родителей

Родителям предлагают сдать ЕГЭ по русскому языку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В эти минуты на базе Калининградского института развития образования министр образования Светлана Трусенева проводит онлайн-собрание для родителей выпускников школ.

Министр подробно рассказывает об изменениях в сдаче государственной итоговой аттестации и правилах поступления в вузы, учреждения СПО в 2021 году.

Министр призвала родителей участвовать в этом году в Едином дне сдачи ЕГЭ.

- Родителям будет предложено сдать ЕГЭ по русскому языку, - отметила Светлана Трусенева. – Важно, чтобы вы участвовали, чтобы процедура была прозрачна, не вызывала дополнительных вопросов у реальных участников ЕГЭ.

Заявить о своем желании сдать экзамен можно в школе, где учится ребенок.

О дате Единого дня и его формате сообщат дополнительно.