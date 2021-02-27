«Балтика» встретилась с «Краснодаром-2» и забила в ворота соперника два гола

Для "Балтики" и ее болельщиков сегодня удачный день! Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Победой завершилась встреча футбольного клуба «Балтика» с командой «Краснодар-2». Счет - 2:0.

- Счет на 52-й минуте после розыгрыша углового открыл Ян Казаев. Через 4 минуты Ишхан Гелоян совершил сольный проход и нанес удар по воротам, мяч рикошетом от краснодарского защитника залетел в сетку, - говорится в отчете клуба о самых ярких моментах встречи. Совсем скоро - 6 марта на стадионе «Калининград» балтийцы встретятся со «Спартаком-2».

В какой форме сейчас находится «Балтика»? Свежий анализ читайте здесь.